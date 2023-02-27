Укр

Часть пенсионеров могут заставить вернуть деньги: кого это коснется

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Деньги
Деньги. Фото Открытые источники

Некоторые украинцы получают выплаты незаконно

Часть украинских пенсионеров будет вынуждена вернуть деньги государству, однако это произойдет лишь в том случае, если они получали выплаты незаконно.

Как информирует Obozrevatel, речь идет о верификации всех выплат, которые получают украинцы, начиная с социальной помощи и заканчивая пенсиями.

Проводиться она будет в три этапа: во время оформления помощи, во время ее получения и на протяжении трех лет после прекращения получения выплат.

Отмечается, что Минфин будет в автоматическом режиме следить за тем, не появилась ли в реестрах информация, которая может давать основания предполагать, что выплаты осуществляются неправомерно. Например, в случае осуществления дорогой покупки.

Если подобное несоответствие будет обнаружено, то Минфин направит запрос в Минсоц, где и решат продолжать ли осуществлять выплаты или нет.

В случае, если окажется, что человек получает выплаты незаконно, то деньги придется вернуть. Если человек откажется это делать, то дело может дойти до суда и конфискации имущества.

Стоит отметить, что пенсионерам в этом плане будет немного проще, поскольку проверки обычно проводятся в отношении людей, которые выехали за границу или находятся на оккупированных территориях.

Как сообщалось ранее, в Украине разрабатывают законопроект, которым часть пенсионеров могут лишить выплат.

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#Пенсии #Выплаты