Правительство готовит сюрприз для получателей минимальных пенсий в Украине: детали

В Минсоце раскрыли детали предстоящей индексации пенсий

В марте 2023 года в Украине будет проведена масштабная индексация пенсий, по итогу которой выплаты повысят для большинства категорий пенсионеров. Отчасти это будет обеспечено механизмом балансировки, который является новшеством.

Как сообщила в эфире единого марафона новостей министр социальной политики Оксана Жолнович, после проведения анализа выяснилось, что получатели минимальных пенсий вовсе не попадают под индексацию.

"Есть примерно 4 млн человек, у которых либо стаж не слишком велик (когда-то можно было выходить на пенсию имея 5 лет страхового стажа), либо заработная плата была очень низкая. И соответственно расчет их пенсии маленький, может быть 1,5 тысячи или 1,7 тысячи", — рассказала она.

Министр объяснила, что эти выплаты попытаются подтянуть до актуального уровня.

К примеру она объяснила, что если пенсионеру исполнилось 70 лет и он имеет полный стаж, но он получает мизерную пенсию, то ему подтянут выплаты до 3 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вследствие индексации выплаты не могут быть повышены более чем на 1500 гривен.