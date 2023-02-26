Уряд готує сюрприз для отримувачів мінімальних пенсій в Україні: деталі

У Мінсоці розкрили деталі майбутньої індексації пенсій

У березні 2023 року в Україні буде проведено масштабну індексацію пенсій, за підсумком якої виплати підвищать для більшості категорій пенсіонерів. Частково це буде забезпечено механізмом балансування, який є новаторством.

Як повідомила в ефірі єдиного марафону новин міністр соціальної політики Оксана Жолнович, після проведення аналізу з’ясувалося, що отримувачі мінімальних пенсій зовсім не підпадають під індексацію.

"Є приблизно 4 млн осіб, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенсію маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька. І відповідно розрахунок їхньої пенсії маленький, може бути 1,5 тисячі або 1,7 тисячі", — розповіла вона.

Міністр пояснила, що ці виплати намагатимуться підтягнути до актуального рівня.

Наприклад, вона пояснила, що якщо пенсіонеру виповнилося 70 років і він має повний стаж, але він отримує мізерну пенсію, то йому підтягнуть виплати до 3 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок індексації виплати не можуть бути підвищені більш як на 1500 гривень.