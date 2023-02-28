Тарифи, зростання пенсій та нові правила для біженців: що чекає на українців у березні

Перший весняний місяць порадує українців добрими новинами, правда не всіх

Якщо зимові місяці 2023 року не надто тішили українців змінами у соціальній сфері, то березень дасть кілька приводів для радості.

Тарифи на комуналку

У сфері комунальних тарифів продовжить дію встановлений Верховною Радою ще в липні 2022 року мораторій на зростання ціни газу, тепла та гарячої води, який діятиме до закінчення війни та шість місяців після скасування військового стану.

Не буде й зростання тарифів на електроенергію, тому українці, як і раніше, платитимуть 1,44 грн за 1 кВт при споживанні до 250 кВт і 1,68 грн — якщо вище. Щоправда, мораторію на зростання ціни за світло немає, тож тут ситуація не така стабільна, як із газом і теплом.

Колишня ціна на послуги буде і у водопостачальних компаній, тож тариф на воду та її відведення теж не зросте.

З 1 січня ледь не зросли тарифи на водопостачання та водовідведення у 32 компаній-постачальників, проте це рішення було скасовано.

Індексація пенсій

Найприємнішою новиною для українців у березні стане індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів, при цьому в середньому їх буде підвищено на 400-700 гривень.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, пенсію індексують у середньому на 20%, на що грошей в українському бюджеті має вистачити.

Тим самим підніметься і середня пенсія щодо України. Якщо зараз вона становить 3500 грн., то після індексації підніметься до 4200-4500 гривень.

Мінімальна пенсія із 2100 зросте до 2520 гривень.

За даними Кабміну, підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн. пенсіонерів, у тому числі:

5,2 млн "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена згідно із Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії здійснюватиметься через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема:

0,5 млн. пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексований на 19,7%.

94,5 тис. осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також далі виплачуватимуться щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів, старших 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн.

570 грн – особам віком від 80 років;

456 грн — особам віком 75-80 років;

300 грн – особам віком 70-75 років.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч постраждалих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Виплати військовим

У березні українські військові продовжать отримувати виплати за новими правилами. Тепер 100 тисяч гривень зможуть отримувати військові, які беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи щодо нацбезпеки та оборони в районах із бойовими діями. Число тих, хто міг претендувати на такі виплати, скоротили, але тепер ситуація змінюється.

Також військовим належить 100 тисяч гривень у разі поранення.

Біженці у Польщі

Неприємною новиною для українських біженців у Польщі буде запровадження оплати за проживання для осіб, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів. Українці мають покривати 50% витрат, але не більше 40 злотих на людину на добу.

А вже з травня цього року громадяни України, термін перебування яких перевищить 180 днів, мають оплачувати 75% витрат, але не більше 60 злотих на добу.

Але є й винятки. Так, від сплати колективного житла звільняються : особи з інвалідністю; пенсіонери; вагітні жінки; особи, які виховують дітей віком до одного року або трьох та більше дітей.

Можливість використання колективного житла на термін понад 120 днів з моменту прибуття до Польщі залежить від наявності номера PESEL – універсальної електронної системи реєстрації населення у Польщі.

Тим часом нагадаємо, що в Україні планується провести верифікацію одержувачів соціальних виплат та пенсій.