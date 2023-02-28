Тарифы, рост пенсий и новые правила для беженцев: что ждет украинцев в марте

Первый весенний месяц порадует украинцев хорошими новостями, правда не всех

Если зимние месяцы 2023 года не слишком радовали украинцев изменениями в социальной сфере, то март даст несколько поводов для радости.

Тарифы на коммуналку

В сфере коммунальных тарифов продолжит действие установленный Верховной Радой еще в июле 2022 года мораторий на рост цены газа, тепла и горячей воды, который будет действовать до окончания войны и шесть месяцев после отмены военного положения.

Не будет и роста тарифов на электроэнергию, так что украинцы по-прежнему будут платить 1,44 грн за 1 кВт при потреблении до 250 кВт и 1,68 грн — если выше. Правда, моратория на рост цены за свет нет, так что тут ситуация не так стабильна, как с газом и теплом.

Прежняя цена на услуги будет и у водоснабжающих компаний, так что тариф на воду и ее отведение тоже не вырастет.

С 1 января едва не выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение у 32 компаний- поставщиков, однако это решение было отменено.

Индексация пенсий

Наиболее приятной новостью для украинцев в марте станет индексация пенсий для всех категорий пенсионеров, при этом в среднем они будут повышены на 400-700 гривен.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, пенсию индексируют в среднем на 20%, на что денег в украинском бюджете должно хватить.

Тем самым поднимется и средняя пенсия по Украине. Если сейчас она составляет 3500 грн, то после индексации поднимется до 4200-4500 гривен.

Минимальная пенсия с 2100 вырастет до 2520 гривен.

По данным же Кабмина, повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн. пенсионеров, в том числе:

5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет осуществляться из-за индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, с которой исчисляется пенсия;

4,2 млн человек, у которых вырастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности:

0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Также будут дальше выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров, старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн:

570 грн – лицам старше 80 лет;

456 грн — лицам в возрасте 75-80 лет;

300 грн – лицам в возрасте 70-75 лет.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Выплаты военным

В марте украинские военные продолжат получать выплаты по новым правилам. Теперь 100 тысяч гривен смогут получать военные, участвующие в боевых действиях или обеспечивающие меры по нацбезопасности и обороне в районах с боевыми действиями. Число тех, кто мог претендовать на такие выплаты, сократили, но теперь ситуация меняется.

Также военным полагаются 100 тысяч гривен в случае ранения.

Беженцы в Польше

Неприятной новостью для украинских беженцев в Польше будет введение оплаты за проживание для лиц, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней. Украинцы должны будут покрывать 50% расходов, но не более 40 злотых на человека в сутки.

А уже с мая этого года граждане Украины, срок пребывания которых превысит 180 дней, должны будут оплачивать 75% расходов, но не более 60 злотых в сутки.

Но есть и исключения. Так, от оплаты коллективного жилья освобождаются: лица с инвалидностью; пенсионеры; беременные женщины; лица, воспитывающие детей в возрасте до одного года или трех и более детей.

Возможность использования коллективного жилья на срок более 120 дней с момента прибытия в Польшу зависит от наличия номера PESEL — универсальной электронной системы регистрации населения в Польше.

Тем временем напомним, что в Украине планируется провести верификацию получателей социальных выплат и пенсий.