В Украине 1 марта проиндексируют пенсии: на сколько и кому

Размер ежемесячных доплат к пенсии зависит от страхового стажа и размера уже получаемой пенсии

В Украине с 1 марта ожидается индексация пенсий и страховых выплат. Пенсионеры могут рассчитывать на повышение в размере от 100 гривен до 1,5 тысяч гривен.

Об этом сказано в постановлении Кабмина Украины от 24 февраля 2023 г. №168. Важно отметить, что индексация пенсий будет проводиться для определенной категории граждан.

Чтобы проиндексировать пенсии, будет применен коэффициент увеличения средней зарплаты в размере 1,197. Повышение пенсии не может превышать 1,5 тысяч гривен, но в случае, если оно меньше 100 гривен, то устанавливается ежемесячная доплата в сумме, недостающей до указанного размера.

В июле 2023 года коэффициент индексации составит 1,20 для госслужащих и ученых. Он распространяется на пенсии, которые были назначены до 31 декабря 2022 года.

Кому положена индексация пенсии с 1 марта 2023 года:

украинцам, уволенным с военной службы;

работникам органов внутренних дел (милиции) и полицейских;

65-летним украинцам и старше, которые не работают и имеют страховой стаж минимум 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Если размер их пенсии не достигает 3120 гривен, то им положена ежемесячная доплата в размере недостающей суммы;

80-летние украинцы и старше с трудовым стажем 25 лет минимум у мужчин и минимум 20 лет у женщин. Если их пенсия меньше 3120 гривен, то им также устанавливаются ежемесячные выплаты в размере недостающей суммы;

украинцы в возрасте 70 до 80 лет со страховым стажем минимум 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Если их пенсия не достигает 3 тысяч гривен, то им устанавливают ежемесячные доплаты в размере недостающей суммы;

украинцы, которым не исполнилось 70 лет, а их страховой стаж не меньше 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин. При условии, что их пенсия меньше 2760 гривен, то им положены ежемесячные доплаты в размере недостающей суммы;

другим лицам, которые получают пенсию, не работают и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2520 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Также с 1 марта 2023 года ежемесячная компенсационная выплата лицам, у которых размер пенсионных выплат не достигает размера средней заработной платы, составит:

которым исполнилось 80 лет и больше, в размере до 570 гривен;

которым исполнилось 75 лет до момента достижения 80-летнего возраста, — в размере до 456 гривен;

которым исполнилось 70 лет до момента достижения 75-летнего возраста, — в размере до 300 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторых пенсионеров могут заставить вернуть выплаты. Некоторые украинцы получают начисления незаконно.