Березнева індексація: стало відомо, кому і на скільки підвищать пенсії

Індексацію пенсій в Україні проводять уже вдруге під час повномасштабної війни

Індексація пенсій у березні поточного року торкнеться 10,5 мільйона пенсіонерів в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, кому і на скільки підвищать пенсії цього місяця.

За його словами, середній розмір виплат у частини пенсіонерів буде вищим за 5 тисяч гривень. Пенсії при цьому зростуть на 20%. Про це повідомляється на урядовому порталі.

"Вже вдруге за час повномасштабної війни, з ініціативи президента України, ми проводимо індексацію пенсій. Знайшли для цього ресурси. Виконуємо свої зобов’язання. Допомагаємо тим, хто цього більше потребує. Постанова прийнята та опублікована", — сказав Шмигаль.

У березні виплати збільшать для пенсіонерів силових відомств. Крім того, на підвищення пенсій варто очікувати громадянам, яким вони були призначені в період з 2020 по 2022 роки.

"В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому було ухвалено рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у разі, якщо за розрахунком сума індексації менша. Це справедливий баланс", – наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Також уряд продовжить програму щомісячних додаткових виплат. Таким чином, пенсіонери віком від 80 років отримуватимуть додатково 570 гривень. Громадяни віком від 75 до 80 років отримуватимуть 456 гривень, і 300 гривень щомісяця отримуватимуть пенсіонери віком від 70 до 75 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Шмигаль назвав середній розмір пенсій в Україні після проведення березневих індексацій.