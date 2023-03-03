Індексація пенсій: Шмигаль назвав середній розмір виплат по Україні

Як зросла пенсія в Україні

Після проведення березневої індексації пенсій виплати українським пенсіонерам збільшилися на 19,7%

Як розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у п’ятницю, 3 березня, тепер у середньому пенсії перебувають на рівні майже в 5 тисяч гривень.

"Індексація пенсій відбулася. Індексація склала 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться на 10,5 мільйона пенсіонерів", — зазначив глава уряду.

За його словами, вперше середня пенсія в Україні досягне позначки 5 тисяч гривень, а на сьогодні вона становила 4,6 тисячі гривень.

Шмигаль також додав, що закон дозволяв не проводити підвищення, проте уряд все ж таки вирішив піти на цей крок.

Як повідомлялося раніше, міністр соціальної політики Оксана Жолнович напередодні розповідала, що уряд також підтягне виплати людям, які отримують крихітну пенсію у розмірі 1,5-1,7 тисячі гривень.

Водночас була введена і стеля для підвищення виплат. Тобто незалежно від розміру пенсії після індексації максимальна надбавка не може перевищувати 1500 гривень.