Индексация пенсий: Шмыгаль назвал средний размер выплат по Украине

Как выросла пенсия в Украине

После проведения мартовской индексации пенсий, выплаты украинским пенсионерам увеличились на 19,7%

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в пятницу, 3 марта, теперь в среднем пенсии находятся на уровне в почти 5 тысяч гривен.

"Индексация пенсий произошла. Индексация составила 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 миллиона пенсионеров", — отметил глава правительства.

По его словам, впервые средняя пенсия в Украине достигнет отметки в 5 тысяч гривен, а на сегодняшний день она составляла 4,6 тысячи гривен.

Шмыгаль также добавил, что закон позволял не проводить повышение, однако правительство все же решило пойти на этот шаг.

Как сообщалось ранее, министр социальной политики Оксана Жолнович накануне рассказывала, что правительство также подтянет выплаты людям, которые получают крошечную пенсию в размере 1,5-1,7 тысячи гривен.

Вместе с тем был введен и потолок для повышения выплат. То есть вне зависимости от размера пенсии, после индексации, максимальная прибавка не может превышать 1500 гривен.