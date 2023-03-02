Підвищення пенсій в Україні: деякі пенсіонери з березня отримають більше за інших

Військові пенсіонери у березні можуть розраховувати в середньому 1,4 тисячі гривень доплати

В Україні, окрім березневої індексації військовим пенсіонерам, додаткові виплати зможуть отримати ще окремі категорії пенсіонерів, а саме учасники бойових дій.

Про це пише "24 канал".

Незважаючи на те, що підвищення пенсії військовим пенсіонерам мало не відбутися, уряд все-таки прийняв рішення підвищити виплати і для цієї категорії громадян. У середньому більшість пенсіонерів отримають від 400 до 750 гривень підвищення. Це ті, хто отримує мінімальну пенсію, мають достатній страховий стаж і пенсію вищі за мінімальну.

Однак військові пенсіонери цього місяця можуть розраховувати в середньому 1,4 тисячі гривень доплати, а люди з інвалідністю, які є ліквідаторами аварії на ЧАЕС, максимальний розмір індексації 1,5 тисячі гривень. Все тому, що їхні пенсії в рази вищі, ніж інші.

Виплати учасникам бойових дій

У березні, окрім індексації, деякі категорії пенсіонерів, а саме учасники бойових дій, отримають виплати не менше 4 400 гривень. Згідно з постановою уряду, загальний розмір пенсії цієї категорії громадян не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто не менше ніж 4 395,30 гривні. Отже, доплати за статус учасника бойових дій встановлюються до будь-якого виду пенсії, оскільки цей статус можуть мати як військові, так і громадянські пенсіонери.

Розмір додаткових виплат:

25% від прожиткового мінімуму – це 523,25 гривні.

За законом України "Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" – грошова допомога для кожного з таким статусом у розмірі 40 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, які зарплати в українських військових станом на 2023 рік.

Також ми повідомляли про те, що українські воїни можуть розраховувати на ще один вид виплат.