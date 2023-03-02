Повышение пенсий в Украине: некоторые пенсионеры с марта получат больше остальных

Военные пенсионеры в марте могут рассчитывать в среднем 1,4 тысячи гривен доплаты

В Украине кроме мартовской индексации военным пенсионерам, дополнительные выплаты смогут получить еще отдельные категории пенсионеров, а именно участники боевых действий.

Об этом пишет "24 канал".

Несмотря на то, что поднятие пенсии военным пенсионерам должно было не состояться, правительство все-же приняло решение повысить выплаты и для данной категории граждан. В среднем большая часть пенсионеров получат от 400 до 750 гривен повышения. Это получающие минимальную пенсию, имеющие достаточный страховой стаж и пенсию выше минимальной.

Однако, военные пенсионеры в этом месяце могут рассчитывать в среднем 1,4 тысячи гривен доплаты, а люди с инвалидностью, которые являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС, максимальный размер индексации в 1,5 тысячи гривен. Все потому, что их пенсии в разы выше, чем у остальных.

Выплаты участникам боевых действий

В марте кроме индексации некоторые категории пенсионеров, а именно участники боевых действий, получат выплаты не менее 4 400 гривен. Согласно постановлению правительства, общий размер пенсии этой категории граждан не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть не менее 4 395,30 гривны. Следовательно, доплаты за статус участника боевых действий устанавливаются к любому виду пенсии, поскольку этот статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

Размер дополнительных выплат:

25% от прожиточного минимума – это 523,25 гривны.

По закону Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" – денежная помощь для каждого с таким статусом в размере 40 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, какие зарплаты у украинских военных по состоянию на 2023 год.

Также мы сообщали о том, что украинские воины могут рассчитывать на еще один вид выплат.