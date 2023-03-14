Березневе підвищення пенсій в Україні: кому і на скільки підняли виплати

Виплата перерозрахованих пенсій провадиться з 4 березня

З 1 березня в Україні зробили перерахунок пенсійних виплат — було підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсій окремим категоріям громадян. Розміри збільшення виплат становлять не менше 100 гривень, не більше 1500 гривень.

"Телеграф" розібрався, наскільки зросли пенсії в Україні.

За даними Пенсійного фонду України, з 1 березня перераховано 10,5 млн. пенсій, середній розмір підвищення – 579,10 гривні. Перерахунок було здійснено автоматично.

"Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії", — йдеться у повідомленні.

ПФУ інформує, що середній розмір пенсії на 1 березня становив 5 219,69 гривні. Порівняно з 1 січня середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597,1 гривні).

Збільшення мінімальних пенсій:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років , не працюють , отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3120 гривень; середній розмір підвищення – 385,48 гривні ;

пенсіонерів, які досягли віку , , отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – ; 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшення розмірів мінімальних пенсійних виплат:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – до 3120 гривень ;

пенсіонерів, яким виповнилося які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – ; 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3000 гривень ;

пенсіонерів віком які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – ; 2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років , які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, – до 2760,00 гривні;

пенсіонерів віком , які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю які отримують пенсії із солідарної системи, – 0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, – до 2520,00 гривні.

Зазначимо, що виплата перерозрахованих пенсій провадиться з 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому деякі українці отримають лише 100 гривень доплати під час березневої індексації пенсій.

Також ми повідомляли, що деякі пенсіонери з березня отримають більше за інших.