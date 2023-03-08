Березнева індексація пенсій: чому деякі українці отримають лише 100 гривень

Для громадян віком від 70 років передбачені доплати до пенсій

В Україні відбулася березнева індексація пенсій, під час якої багатьом українцям підвищили виплати. Втім, деякі громадяни після підвищення зможуть побачити, що їхні пенсії підвищилися лише на 100 гривень.

Про це пише ТСН.

Повідомляється, що таку надбавку до пенсій після індексації одержують громадяни, яким пенсії було призначено у 2020 – 2022 роках.

Пенсії такої категорії пенсіонерів не будуть проіндексовані, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж громадяни, які мають подібні параметри для обчислення пенсій – такий самий стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але ті, що вийшли на пенсію у попередні роки.

У таких пенсіонерів пенсії вищі з того, що середня заробітна плата з якої нараховується пенсія, була вищою за попередні роки. У разі індексації пенсій такої категорії пенсіонерів ще більше збільшився б розрив між їхньою пенсією і до 2020 року. Таким чином, підвищення пенсій у 100 грн отримують 0,5 млн громадян, пенсії яких було призначено у 2020 – 2022 роках.

Які доплати передбачені громадянам віком від 70 років

Щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років у 2023 році збережуться у тому ж розмірі за умови, якщо їх пенсія не перевищує 10 340 грн.

люди старше 80 років отримуватимуть 570 грн,

люди віком від 75 – 80 років – 456 грн,

люди віком від 70 – 75 років – 300 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запроваджують меценатські пенсії.

Також ми повідомляли про те, що деяким українцям планують скасувати пенсії.