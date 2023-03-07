В Україні вводять меценатські пенсії: що це означає і кому їх платитимуть

Благодійні внески допоможуть збільшити виплати пенсіонерам

У Кабміні затвердили ухвалу Пенсійного фонду про запровадження нового типу виплат для пенсіонерів. Йдеться про благодійну чи меценатську пенсію.

Як пояснила в ефірі єдиного марафону новин заступник голови Мінсоцу Дарина Марчак, у 2022 році відповідний закон було затверджено у Верховній Раді.

За її словами, незабаром цей механізм буде запущено, і він дозволить людям вносити благодійні внески і тим самим підвищувати розмір виплат пенсіонерам.

"Будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву до Пенсійного фонду для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків або бабусь, або для дідусів, або просто для небайдужої людини", — Зазначила вона.

За її словами, це призведе до того, що розмір пенсії для конкретної людини буде збільшено, проте конкретних сум вона не назвала.

Як повідомлялося раніше, міністр соціальної політики Оксана Жолнович напередодні розповідала, що уряд у ході березневої індексації підтягне виплати людям, які отримують крихітну пенсію у розмірі 1,5-1,7 тисячі гривень.