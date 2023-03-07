В Украине вводят меценатские пенсии: что это значит и кому их будут платить

Благотворительные взносы помогут увеличить выплаты пенсионерам

В Кабмине утвердили постановление Пенсионного фонда о введении нового типа выплат для пенсионеров. Речь идет о благотворительной или меценатской пенсии.

Как объяснила в эфире единого марафона новостей заместительница главы Минсоца Дарья Марчак, в 2022 году соответствующий закон был утвержден в Верховной Раде.

По ее словам, в скором времени этот механизм будет запущен и он позволит людям вносить благотворительные взносы и тем самым повышать размер выплат пенсионерам.

"Любое лицо, гражданин, проживающий в Украине или за границей, может осуществить по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей или бабушек, или для дедушек, или просто для неравнодушного человека", — отметила она.

По ее словам, это приведет к тому, что размер пенсии для конкретного человека будет увеличен, впрочем, конкретных сумм она не назвала.

Как сообщалось ранее, министр социальной политики Оксана Жолнович накануне рассказывала, что правительство в ходе мартовской индексации подтянет выплаты людям, которые получают крошечную пенсию в размере 1,5-1,7 тысячи гривен.