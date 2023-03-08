Мартовская индексация пенсий: почему некоторые украинцы получат всего 100 гривен

Для граждан старше 70 лет предусмотрены доплаты к пенсиям

В Украине прошла мартовская индексация пенсий, во время которой многим украинцам повысили выплаты. Впрочем, некоторые граждане после повышения смогут увидеть, что их пенсии повысились всего на 100 гривен.

Об этом пишет ТСН.

Сообщается, что такую надбавку к пенсиям после индексации получают граждане, которым пенсии были назначены в 2020 – 2022 годах.

Пенсии такой категории пенсионеров не будут проиндексированы, поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем граждане, имеющие подобные параметры для исчисления пенсий – такой же стаж, соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в предыдущие годы.

У таких пенсионеров пенсии выше из того, что средняя заработная плата с которой начисляется пенсия, была выше предыдущих лет. В случае индексации пенсий такой категории пенсионеров еще больше увеличился бы разрыв между их пенсией и до 2020 года. Таким образом, повышение пенсий в 100 грн получают 0,5 млн граждан, пенсии которых были назначены в 2020 – 2022 годах.

Какие доплаты предусмотрены гражданам старше 70 лет

Ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет в 2023 году сохранятся в том же размере при условии, если их пенсия не превышает 10 340 грн:

люди старше 80 лет будут получать 570 грн,

люди в возрасте от 75 – 80 лет – 456 грн,

люди в возрасте от 70 – 75 лет – 300 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вводят меценатские пенсии.

Также мы сообщали о том, что некоторым украинцам планируют отменить пенсии.