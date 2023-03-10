Украинцам положена пенсия за выслугу лет: кто может претендовать

На размер пенсий за выслугу лет влияет длительность страхового стажа

Пенсии в Украине начисляются, кроме прочего, еще и по выслуге лет. Получать такие выплаты могут украинцы, занятые на работах, которые приводят к потере профессиональной трудоспособности или годности.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто в Украине может претендовать на пенсию по выслуге лет. Условия назначения и продолжительность специального стажа работы зависят от профессии и должности, на которой работал человек.

Так, независимо от возраста, пенсии за выслугу лет из солидарной системы назначаются:

артистам, у которых творческий стаж от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава, если выслуга лет у мужчин составляет минимум 25 лет на 1 апреля 2015 года или 26 лет и 6 месяцев на 11 октября 2017 года;

работникам сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения, если их специальный стаж составляет от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года;

спортсменам, у которых стаж минимум 25 лет в том числе и пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

По достижению 50/55 лет мужчинам и 45/50 лет женщинам, пенсии за выслугу лет полагаются при условии, что есть соответствующий общий стаж, в том числе стаж работы по следующим специальностям:

диспетчер, осуществляющий управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занятые на лесозаготовке и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Сумма выплат зависит от длительности страхового стажа и от размера зарплаты, с которой выплачивался страховой взнос. Пенсия за выслугу лет начисляется со дня обращения в ПФУ при увольнении с работы/должности, что дает право на такую пенсию.

Пенсии за выслугу лет военным

После увольнения со службы, военнослужащие также имеют право на пенсию за выслугу лет. Ее размер зависит от длительности страхового стажа и назначается:

независимо от возраста, если в день увольнения у военнослужащег страховой стаж не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения в день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и больше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размер пенсии военным колеблется от 50% до 70% от сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги. Если военнослужащий был отправлен в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, то от 55%. Минимальный размер пенсий по выслуге лет военным не может быть ниже 3854 гривен.

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