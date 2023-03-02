Выплата на похороны пенсионера: украинцам объяснили, как ее получить

В Пенсионном фонде рассказали, какие заявителю понадобятся документы

Украинцы продолжают получать от государства различные виды денежной помощи. В Пенсионном фонде Украины напомнили о пособии на погребение пенсионера. Его выплачивают при наличии у заявителя всех необходимых документов. "Телеграф" рассказывает подробнее об условиях получения выплаты.

Так, в случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается лицам, совершившим погребение. Размер выплаты будет зависеть от закона, согласно которому пенсионеру была назначена пенсия. Об этом сообщили на странице ПФУ в Facebook.

Размер пособия на погребение

Если лицо получало пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", в таком случае пособие будет выплачено в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (за исключением лиц, погребение которых производилось за счет госбюджета).

Для пенсионеров, пенсия которым была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими законами, размер пособия составит две пенсии, получаемые человеком на момент смерти.

Кто выплачивает пособие на погребение

Пособие выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий банковский счет лица, осуществлявшего погребение.

В случае, если у получателя нет текущего банковского счета, деньги перечислят через международную платежную систему "Быстрая копейка". Затем заявитель сможет получить средства в любом отделении Ощадбанка. Для этого при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Какие документы нужно подать

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего текущего банковского счета.

Важно учесть, что если пенсионер умер за пределами нашей страны и регистрация смерти проведена органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявителю нужно будет предоставить свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с законодательством.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики рассказали украинцам, как не потерять право на выплаты в для переселенцев случае переезда.