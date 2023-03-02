Виплата на похорон пенсіонера: українцям пояснили, як її отримати

У Пенсійному фонді розповіли, які заявнику знадобляться документи

Українці продовжують отримувати від держави різні види грошової допомоги. У Пенсійному фонді нагадали про допомогу на поховання пенсіонера. Його виплачують за наявності у заявника всіх необхідних документів. "Телеграф" розповідає докладніше про умови отримання виплати.

Так, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання. Розмір виплати залежатиме від закону, згідно з яким пенсіонеру було призначено пенсію. Про це повідомили на сторінці ПФУ у Facebook.

Розмір допомоги на поховання

Якщо особа отримувала пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у такому разі допомога буде виплачена у розмірі тримісячної пенсії, але не менше, аніж п’ятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (за винятком осіб, поховання яких проводилося за рахунок держбюджету).

Для пенсіонерів, пенсія яким була призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги становитиме дві пенсії, які людина отримувала на момент смерті.

Хто виплачує допомогу на поховання

Допомога виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

У разі, якщо в отримувача нема поточного банківського рахунку, гроші перерахують через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Потім заявник зможе отримати кошти у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Які документи потрібно подати

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого поточного банківського рахунку.

Важливо врахувати: якщо пенсіонер помер за межами нашої країни і реєстрацію смерті проведено органами іноземної держави, законодавством якої не передбачена видача виписок і довідок, визначених в українському правовому полі, заявнику потрібно буде надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

У Пенсійному фонді наголосили, що строк звернення по отримання допомоги на поховання пенсіонера не обмежується у часі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві соціальної політики розповіли, як переселенцям не втратити право на виплати у разі переїзду.