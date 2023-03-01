Змінили місце проживання – як не втратити виплату для переселенців: є одна умова

Факт проживання внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем вибірково перевіряє відповідний орган

Внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати фінансову допомогу від держави. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, як цій категорії громадян не втратити право на отримання виплат під час зміни місця проживання.

Так, при зміні фактичного місця проживання ВПО слід стати на облік за новим місцем. Громадянам слід звернутися до органу соцзахисту населення та повідомити про переміщення або повернення до постійного місця проживання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соцполітики.

Факт проживання внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем вибірково перевіряють територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України. У разі відсутності ВПО за фактичним місцем проживання буде зроблено відповідний запис в акті, після чого особі буде залишено повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

Якщо протягом цього часу ВПО не прибуде до органу соцзахисту населення, буде ухвалено рішення про припинення надання їй виплат з наступного місяця.

Відновити щомісячні виплати можна за умови, що особа стане на облік ВПО за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовжили низку соціальних виплат для громадян нашої країни. Для деяких їх було продовжено автоматично, а частини українців необхідно звертатися до соціальних служб.