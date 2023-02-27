Українці можуть отримати по 250 тисяч гривень: для кого передбачена допомога

На виплати може розраховувати лише одна категорія громадян

Українці можуть отримати допомогу від держави у вигляді коштів у розмірі 250 тисяч гривень. Однак видаватимуть цю суму виключно на створення або розвиток бізнесу. "Телеграф" розповідає докладніше, хто може розраховувати на отримання цих грошей та які для цього є умови.

З 27 лютого по 12 березня приймаються заявки від громадян нашої країни, які планують запустити свій бізнес та створити нові робочі місця. Держава готова підтримати українців та надати їм від 50 до 250 тисяч гривень на цю справу. Ця інформація опублікована на порталі "Дія".

Хто може подавати заявку на отримання гранту

Майбутні підприємці, чинні ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не здійснюють господарської діяльності на тимчасово окупованій території України;

що не здійснюють господарську діяльність на території росії;

що не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справу про банкрутство;

щодо яких відсутнє рішення суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

які мають заборгованості перед бюджетом.

На що можна витратити гроші

на придбання обладнання;

на закупівлю сировини;

на орендну плату (не більш як 25% від суми гранту);

лізинг обладнання.

Зобов’язання одержувача гранту

створити хоча б одне робоче місце;

провадити діяльність не менше 3 років;

сплачувати податки до бюджету, зокрема, за працевлаштування робітників.

Як подати заявку

Онлайн – створити заявку можна на порталі "Дія". Зверніть увагу, якщо ви ФОП чи юридична особа, вам необхідно скористатися ключем ФОП чи керівника юридичної особи по ЄДРПОУ підприємства.

Прикріпіть бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану ви можете ознайомитись тут. Підпишіть електронним підписом та надішліть його.

Офлайн – необхідно звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку та подати заявку.

Державний центр зайнятості розглядатиме заявку протягом 10 робочих днів. Рішення приймається з висновків банку: оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві цифрової політики України перезапускають програму "Рука допомоги", за допомогою якої безробітним українцям на створення своєї справи виділятимуть по 100 тисяч гривень.