Украинцы могут получить по 250 тысяч гривен: для кого предусмотрена помощь

На выплаты может рассчитывать только одна категория граждан

Украинцы могут получить помощь от государства в виде денежных средств в размере 250 тысяч гривен. Однако выдавать эту сумму будут исключительно на создание или развитие бизнеса. "Телеграф" рассказывает подробнее, кто может рассчитывать на получение этих денег и какие для этого есть условия.

С 27 февраля по 12 марта принимаются заявки от граждан нашей страны, которые планируют запустить свой бизнес и создать новые рабочие места. Государство готово поддержать украинцев и предоставить им от 50 до 250 тысяч гривен на это дело. Данная информация опубликована на портале "Дія".

Кто может подавать заявку на получение гранта

Будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории россии;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве;

относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющие задолженности перед бюджетом.

На что можно потратить деньги

на приобретение оборудования;

на закупку сырья;

на арендную плату (не более 25% от суммы гранта);

лизинг оборудования.

Обязательства получателя гранта

создать хотя бы одно рабочее место;

осуществлять деятельность не менее 3 лет;

платить налоги в бюджет, в частности, за трудоустройство рабочих.

Как подать заявку

Онлайн — создать заявку можно на портале "Дія". Обратите внимание, если вы ФЛП или юридическое лицо, вам необходимо воспользоваться ключом ФЛП или руководителя юридического лица по ЕГРПОУ предприятия.

Прикрепите бизнес-план по форме. Подпишите электронной подписью и отправьте ее.

Офлайн — необходимо обратиться в любое отделение Ощадбанка и подать заявку.

Государственный центр занятости будет рассматривать заявку в течение 10 рабочих дней. Решение принимается из выводов банка: оценки бизнес-плана, собеседования и результатов проверки деловой репутации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве цифровой политики Украины перезапускают программу "Рука помощи", с помощью которой безработным украинцам на создание своего дела будут выделять по 100 тысяч гривен.