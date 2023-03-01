Сменили место жительства - как не потерять выплату для переселенцев: есть одно условие

Факт проживания внутренне перемещенных лиц по фактическому месту выборочно проверяет соответствующий орган

Внутренне перемещенные лица продолжают получать финансовую помощь от государства. В Министерстве социальной политики Украины объяснили, как этой категории граждан не потерять право на получение выплат при смене места жительства.

Так, при смене фактического места проживания ВПЛ нужно встать на учет по новому месту. Гражданам следует обратиться в орган соцзащиты населения и сообщить о перемещении или же возвращении к постоянному месту жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики.

Факт проживания внутренне перемещенных лиц по фактическому месту выборочно проверяют территориальные органами Национальной социальной сервисной службы Украины. В случае отсутствия ВПЛ по фактическому месту проживания будет сделана соответствующая запись в акте, после чего лицу будет оставлено уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.

Если в течение этого времени ВПЛ не прибудет в орган соцзащиты населения, будет принято решение о прекращении предоставления ему выплат со следующего месяца.

Возобновить ежемесячные выплаты можно при условии, что лицо станет на учет ВПЛ по месту фактического проживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продлили ряд социальных выплат для граждан нашей страны. Для некоторых они были продлены автоматически, а части украинцев необходимо обращаться в социальные службы.