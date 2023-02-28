В Украине продлили ряд соцвыплат: кто может рассчитывать на помощь

Части украинцев нужно будет обращаться в социальные службы

Кабинет министров продлил ряд социальных выплат для украинцев, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года. Для некоторых граждан выплаты будут продлены автоматически, а части украинцев придется обращаться в социальные службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины на официальной странице в Facebook.

Выплата денежных средств гражданам будет производиться в течение всего действия военного положения и затем еще один месяц после его окончания.

Автоматически продлены следующие социальные выплаты

помощь на проживание ВПЛ;

выплаты детям в сложных жизненных обстоятельствах (над которыми осуществляют опеку или попечительство, больным тяжелыми заболеваниями, имеющими инвалидность и т.п.);

гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лицам с инвалидностью; которые имеют инвалидность с детства или ухаживают за такими лицами;

трудоспособным лицам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Кому нужно обратиться за продлением выплат в соцслужбы

малообеспеченным семьям и одиноким матерям, получающим выплаты на детей;

лицам, получавшим временное пособие по достижению общего пенсионного возраста, но не получившим права на пенсию.

Важно отметить, что если лицо живет на территориях ведения активных боевых действий, то ему указанные выплаты продляются автоматически, без обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут претендовать на получение социальных выплат в 13 200 гривен.