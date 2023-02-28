В Україні продовжили низку соцвиплат: хто може розраховувати на допомогу

Частині українців потрібно буде звертатися до соціальних служб

Кабінет міністрів продовжив низку соціальних виплат українцям, строк яких закінчився вже після 24 лютого 2022 року. Деяким категоріям громадян виплати будуть продовжені автоматично, а частині українців доведеться звертатися до соціальних служб.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України на офіційній сторінці у Facebook.

Виплата коштів громадянам проводитиметься протягом усієї дії воєнного стану і потім ще один місяць після його закінчення.

Автоматично продовжено такі соціальні виплати

допомога на проживання ВПО;

виплати дітям у складних життєвих обставинах (над якими здійснюють опіку чи піклування, хворим на тяжкі захворювання, що мають інвалідність тощо);

громадянам, які не мають права на пенсію та/або особам з інвалідністю; які мають інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб;

працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Кому потрібно звернутися по продовження виплат до соцслужби

малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей;

особам, які отримували тимчасову допомогу по досягненню загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Важливо зазначити, якщо особа живе на територіях проведення активних бойових дій, то їй зазначені виплати подовжать автоматично, без звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі категорії українців можуть претендувати на отримання соціальних виплат у 13 200 гривень.