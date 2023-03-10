Українцям належить пенсія за вислугу років: хто може претендувати

На розмір пенсій за вислугу років впливає тривалість страхового стажу

Пенсії в Україні нараховуються, крім іншого, ще й за вислугою років. Отримувати такі виплати можуть українці, які зайняті на роботах, які призводять до втрати професійної працездатності чи придатності.

У Пенсійному фонді України розповіли, хто в Україні може претендувати на пенсію за вислугою років. Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи залежать від професії та посади, на якій працювала людина.

Так, незалежно від віку, пенсії за вислугу років із солідарної системи призначаються:

артистам, які мають творчий стаж від 20 до 35 років;

працівникам авіації та льотно-випробувального складу, якщо вислуга років у чоловіків становить щонайменше 25 років на 1 квітня 2015 року або 26 років та 6 місяців на 11 жовтня 2017 року;

працівникам сфери освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, якщо їхній спеціальний стаж становить від 25 років на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року;

спортсменам, у яких стаж мінімум 25 років, у тому числі і перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

По досягненню 50/55 років чоловікам та 45/50 років жінкам, пенсії за вислугу років покладаються за умови, що є відповідний загальний стаж, у тому числі стаж роботи за такими спеціальностями:

диспетчер, який здійснює керування повітряним рухом;

інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, зайняті на лісозаготівлі та лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Сума виплат залежить від тривалості страхового стажу та від розміру зарплати, з якої сплачувався страховий внесок. Пенсія за вислугу років нараховується з дня звернення до ПФУ у разі звільнення з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

Пенсії за вислугу років військовим

Після звільнення зі служби військовослужбовці також мають право на пенсію за вислугу років. Її розмір залежить від тривалості страхового стажу та призначається:

незалежно від віку, якщо в день звільнення, у військовослужбовця страховий стаж не менше 25 календарних років вислуги;

у разі досягнення у день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та більше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Розмір пенсії військовим коливається від 50% до 70% від сум їхнього грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. Якщо військовослужбовця було відправлено у відставку за віком чи станом здоров’я, то від 55%. Мінімальний розмір пенсій за вислугою років військовим не може бути нижчим за 3 854 гривень.

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