Інваліди, пенсіонери та ветерани війни: де їм простіше знайти роботу в Україні

Де найкраще шукати роботу деяким українцям

Роботу в Україні шукають люди, які належать до різних соціальних груп, яких об’єднує інвалідність, колишня участь у війні чи просто високий вік — понад 45 років. Усе це ускладнює їм пошук робочого місця. Проте відповідні для них пропозиції на ринку праці є, і порівняно з 2022 роком вони навіть зросли вчетверо.

Такі дані зібрали аналітики сервісу OLX. Робота з жовтня 2022 року.

За їхніми відомостями, роботу для осіб з інвалідністю, статусом учасника бойових дій старше 45 років у декреті та пенсійного віку на ресурсі можна знайти у категоріях:

роздрібна торгівля/продаж/закупівля — понад 30 тисяч оголошень;

виробництво/робочі спеціальності – майже 15 тисяч оголошень;

логістика/склад/доставка – понад 14 тисяч оголошень;

адміністративний персонал/HR/секретаріат — 8 тисяч оголошень;

кол-центри/телекомунікації — 7,5 тисяч оголошень.

Загалом кількість вакансій, відповідних подібним категоріям, за останні 5 місяців зросла вчетверо – до 120 тисяч:

серед осіб з інвалідністю найбільше шукають менеджерів із продажу із середньою зарплатою 19,5 тис. грн, операторам кол-центру готові платити 25 тис. грн, водіям — 30,5 тис.;

для осіб зі статусом УБД зараз на ринку праці більше роботи серед водіїв (в середньому 29 тис. грн.), менеджерів із продажу (13 тис. грн.) та продавців (10 тис. грн.);

особам пенсійного віку та старше 45 років зазвичай пропонували роботу водіями із зарплатою в середньому 28,5 тис. грн, швачок та кравців — 15 тис. грн і продавців — за таку роботу за місяць можна отримати 10 тис.;

для жінок у декреті на ринку праці теж є варіанти заробітку, тут найбільший попит на менеджерів із продажу (в середньому 26 тис. грн), операторів кол-центру (26 тис. грн) та менеджерів із роботи з клієнтами (18 тис. грн) ).

При цьому, за статистикою, самі кандидати на роботу з цих груп шукають вакансії пакувальника, маляра, будівельника, вантажника та різноробочого.

Нагадаємо, що загалом ринок праці в Україні за рік повномасштабної війни з росією склав до 60% від довоєнного рівня.