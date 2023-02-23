Роботи стає більше, але є нюанс: як ринок праці зустрічає річницю вторгнення

Роботи стає більше, кажуть фахівці, але

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну обрушило ринок праці, коли кількість вакансій впала в 15 разів, а конкуренція за одне робоче місце зросла до 100 і більше кандидатів на вакансію. Проте за рік вдалося відновити ринок приблизно на 60% від довоєнного рівня.

Таку аналітику наводить сервіс Work.ua, за даними якого, влітку почалося активне відновлення ринку праці. У червні 2022 року кількість вакансій зросла з 21 226 до 35 509 — на 67% порівняно з травнем і досягла піку вже в жовтні — 56 719 вакансій.

Проте вже в жовтні ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі, що спричинили відключення електроенергії, суттєво вплинули на бізнес та призупинили зростання ринку праці до кінця 2022 року.

Однак у січні 2023-го на ринку праці було встановлено новий рекорд, а в лютому навіть побито: понад 60 000 вакансій, що становить 60% від довоєнного рівня. Щоправда, відновлення ринку триває непропорційно. Наприклад, на Закарпатті кількість вакансій порівняно з довоєнним рівнем зросла в 1,5 раза, а на Донеччині — впала в 10 разів.

Ринок праці в регіонах

Щодо попиту на роботу, то за рік повномасштабної війни кількість відгуків претендентів на одну вакансію впала вчетверо. Знайти роботу стало простіше, проте ринок праці все ще належить роботодавцю. При цьому роботодавці розміщують 90% вакансій українською мовою.

І хоча всі відзначають зростання кількості вакансій, зарплата залишається незмінною — у середньому 15 тисяч гривень.