Роботи в Україні стало рекордно багато, але є нюанс

Роботи стало дуже багато, але

У січні 2023 року пропозиція на ринку праці виявилася рекордною, щоправда, це тільки з початку масштабної агресії росії проти України. Роботодавці розмістили майже 60 тисяч вакансій, побивши тим самим рекорд жовтня 2022 року, коли їх було понад 56 тисяч.

Такі дані наводить сервіс пошуку роботи Work.ua, за підрахунками якого після падіння числа вакансій на 8% за підсумками 2022 року зараз їх зростання становить 10%.

Щоправда, це зростання дуже неоднорідне, так на заході України ринок праці вже відновився – компанії в цих регіонах розміщували вакансій більше, ніж у січні 2022-го. У центрі та півдні країни також спостерігається позитивний тренд – відновлення становить 50-60% від довоєнного рівня.

Лідерами ж за кількістю розміщених вакансій стали Київська – 17846, Львівська – 6374, Дніпропетровська – 5541, Одеська – 3983 та Івано-Франківська області – 1893.

Чималий внесок у зростання кількості вакансій зробив агробізнес, який активно готується до посівної кампанії та нового сільськогосподарського сезону. Тому більше нових пропозицій роботи у січні з’являлося саме у категорії "Сільське господарство, агробізнес" (+33%).

Де вакансій стало найбільше

Також до п’ятірки категорій з найбільшим приростом вакансій у січні увійшли: "Бухгалтерія, аудит" (+24%), "Нерухомість" (+22%), "Управління персоналом, HR" (+21%), "Краса, фітнес, спорт (+19%).

Також традиційно більше шукають менеджерів із продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

Кого найчастіше шукають роботодавці

При цьому часто українці бажають влаштуватися на дистанційну роботу, особливо якщо це вакансії тестувальника, front-end програміста, веб-дизайнера, ретушера.

В цілому жНайбільша конкуренція здобувачів вакансій спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Тут бізнеси та люди активно повертаються до роботи. На заході України конкуренція нижча через відновлення ринку праці.

Найпростіше знайти роботу у Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також Херсоні – тут найнижча конкуренція. Також вона маленька у медичній сфері: найменше шукають роботу гастроентеролога, лікаря УЗД, завідувача аптеки. Також не вистачає електрослюсарів та гірників.

Особливістю ринку праці військового часу стало зростання пропозицій від жінок: у січні їх було на 44% більше, ніж у грудні 2022-го, втім, на 20% зросла кількість кандидатів-чоловіків.

Але, незважаючи на позитивні тенденції щодо нових вакансій, роботодавці не поспішають підвищувати зарплату. Її середній розмір, як і раніше, не перевищує 15 тисяч гривень, оскільки всі застигли в режимі економії та очікування змін навесні.

У кого найбільше зросли зарплати

Найвищу зарплатню у січні платили:

медіабайєру – 52 500 грн.;

водію-міжнароднику — 42 500 грн;

директору з маркетингу – 40 000 грн;

керівнику відділу продажів – 37 500 грн;

фінансовому директору – 37 500 грн;

рихтувальнику — 34 500 грн.

Також найбільше зараз платять у сфері нерухомості (30 000 грн), топ-менеджменту (25 000 грн), транспорту та автобізнесу (22 500 грн), продажу, закупівлі та сільського господарства, агробізнесу (20 000 грн).

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, які професії в сьогоднішній Україні оплачуються найкраще.