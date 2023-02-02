Настав час міняти професію: у кого в Україні 2022 року була найбільша зарплата

Незважаючи на війну, зарплата у деяких зростає

Повномасштабна війна Росії проти України 2022 року призупинила зростання середньої зарплати, "заморозивши" її рівень на 15 000 гривень на місяць. Проте представники деяких професій отримують значно більше, а у декого вона зросла більш, аніж на 50%.

Про це свідчать дані порталу Work.ua, згідно з якими, найбільше у відсотковому відношенні (на 66,7%) зросла зарплата офтальмохірургів – з 12 до 20 тисяч гривень.

Втім, в абсолютному обчисленні найбільші зарплати, як і раніше, в IT-сфері, де full stack програміст може заробляти до 72 тисяч гривень на місяць, що на 50% більше, аніж у січні 2022 року.

Загалом IT-сфера менше постраждала від кризи на ринку праці. Зарплати там не впали, хоча зростання могло статися просто через подорожчання долара, адже деякі категорії зарплати прив’язані до його курсу. Тому зарплати могли змінитись у більшу сторону не через реальне збільшення суми оплати за працю, а саме через перерахунок.

Щодо традиційніших сфер працевлаштування, то найвищу зарплату в грудні 2022 року пропонували:

водію-міжнароднику – 40 000 грн;

менеджеру з продажу нерухомості — 31 500 грн;

лікарю-стоматологу — 27 500 грн;

менеджеру з продажу у сфері агробізнесу — 22 500 грн;

бізнес-тренеру — 20 500 грн.

Водночас все частіше роботодавці при пошуку співробітників вдаються до сумнівних "схем" уявного завищення зарплат кандидатам на працевлаштування.