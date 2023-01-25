Як роботодавці маніпулюють зарплатою: Work.ua розкрив "схему"

Роботодавці все частіше використовують одну хитру схему

Роботодавці все частіше вдаються до маніпуляцій в оголошеннях про пошук персоналу. Їхня суть зводиться до того, що чітка зарплата не вказується, а дається лише можливий діапазон, який у середньому відрізняється втричі.

Як пояснили аналітики сервісу Work.ua, роботодавці аргументують свою поведінку тим, що співробітник отримає гарантовану ставку, а змінна частина залежатиме від працівника та виручки, яку він принесе бізнесу.

Зарплати з п’ятьма нулями зазвичай вказують у вакансіях менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, ріелторів, медіабаєрів. Але здебільшого для пересічного працівника такий дохід недосяжний. Цей прийом формує завищені очікування і, як результат, розчарування претендента та роботодавця, від якого йде незадоволений співробітник.

Такі оголошення дають не шахраї, а реальні роботодавці, щоби привернути більше уваги. При цьому роботодавець отримує значний вибір кандидатів.

Експерти Work.ua визначили, що діапазон зарплат у рамках однієї вакансії може становити х3. Тобто, у вакансії, де мінімальна ставка 15 000 грн, максимальна зарплата може бути 45 000 грн, якщо діапазон вищий, значний ризик, що роботодавці просто намагаються привернути до себе увагу.

Але можуть бути винятки. Наприклад, у вакансіях викладачів англійської, де зарплата залежить від відпрацьованого годинника, діапазон виплат коливається від 2 500 до 15 000 грн.

Водночас нині середня зарплата в Україні становить близько 15 тисяч гривень. Але, зрозуміло, може сильно відрізнятися за регіонами та професіями. Наприклад, ТОП-10 зарплат виглядає зараз так:

продавець-консультант — 12 000 грн.

менеджер з продажу — 20 000 грн.

водій — 22 000 грн.

кухар — 14 000 грн.

адміністратор — 13 500 грн.

бухгалтер — 15 500 грн.

касир — 11 900 грн.

менеджер по роботі з клієнтами — 17 500 грн.

офіс-менеджер — 14 000 грн.

торговий представник — 21 000 грн.

Сервіс Work.ua вже відмовив у публікації понад 1000 вакансій через явне завищення платні, закликав роботодавців вказувати досяжні зарплати та дотримуватися принципів чесного найму.

Кандидатам радять уважно розглядати вакансії в інтернеті і не соромитися питати у роботодавця, з чого складається зарплата, за яких умов вона нараховується і що потрібно зробити, щоб її отримати.

А тим часом нагадаємо, що у 2023-му році ринок праці в Україні очікує на низку змін.