Ринок праці в умовах війни: що показав 2022-й і на що чекати від цього року

На ринку праці сьогодні можна знайти вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень

Агресія Росії сильно змінила життя українців у багатьох сферах, однією з них став ринок праці, який минулий рік продемонстрував низку тенденцій: головною з них став різкий обвал та серйозне відновлення.

Фахівці порталу Work.ua виділили низку тенденцій, які були помітні на українському ринку праці у 2022 році та можуть продовжитись у поточному році.

Головною з них став різкий обвал ринку та його динамічне відновлення. Так, якщо до 24 лютого роботодавці розміщували в середньому щомісяця понад 100 000 вакансій, то вже в березні їх кількість впала в 15 разів, але потім знову зросла. У результаті до грудня кількість вакансій відновилося наполовину — до 53179.

Вакансій стало вдвічі менше ніж до війни

Ринок праці майже повністю українізований. Наприкінці року роботодавці розмістили 89% вакансій українською мовою та лише 8% російською. Скажімо, 8 років тому ситуація була майже повністю протилежною: 16% вакансій українською та 80% — російською. Як вважають аналітики, упродовж 2023 року тенденція до посилення позицій української мови збережеться.

Зросла активність шахраїв, які на тлі падіння ринку праці все частіше втягували українців у сумнівні схеми та виманили коштів у довірливих громадян та іноземців. Головним чином йдеться про "шлюбні агентства" і стрімінгові майданчики, а також криптомошники.

Найсильніше відновлюється ринок праці в прифронтових регіонах. За даними Work.ua, Херсонська область дала 66% приросту вакансій, Миколаївська – 34%, Донецька – 30%, Харківська – 10%. Примітно, що після звільнення Херсона кількість вакансій в області зросла вчетверо — із 37 у жовтні до 164 у грудні. При цьому лідерами за кількістю пропозицій були:

Київська область — 15 590 вакансій;

Львівська – 5 916;

Дніпропетровська — 4782;

Одеська — 3173;

Івано-Франківська – 1 912.

У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40%, у Львівській області – на 90%. А на Прикарпатті пропозицій роботи навіть більше, ніж було у грудні 2021 року.

Найкраще роботу знайти в Київській області

Спостерігається зростання попиту на зв’язківців, фінансистів та співробітників сфери безпеки, а ТОП-5 найбільш затребуваних фахівців виглядає так:

продавець-консультант — 4 273 вакансії із середньою зарплатою 12 000 грн;

менеджер з продажу — 3 725 вакансій (20 000 грн);

бухгалтер — 2 042 вакансії (15 000 грн);

водій – 1 859 вакансій (22 000 грн);

кухар – 1 596 вакансій (14 000 грн).

ТОП-5 категорій з найбільшим числом вакансій у січні 2023 виглядає так:

"Сфера обслуговування" – 9208 вакансій;

"Робочі спеціальності, виробництво" – 8376;

"Продаж, закупівля" — 7 746;

"Роздрібна торгівля" — 6120;

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 4868.

У якій сфері найпростіше знайти себе

Внаслідок зниження кількості вакансій різко зросла конкуренція. Так, попит зріс уп’ятеро, а на одну вакансію претендували понад 100 претендентів, але це співвідношення поступово знижується. Найбільша конкуренція претендентів спостерігається у Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій та Запорізькій областях. Найменша, навіть нижча за довоєнний рівень, — у Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

При цьому на ринку праці спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів. На тлі масового виїзду українців за кордон, переїзду до інших регіонів, вступу до лав ЗСУ загальна кількість осіб продуктивного віку на ринку праці скоротилася. Роботодавці вже озвучили прогноз на 2023 рік про можливу нестачу кваліфікованих кадрів, якщо українці не почнуть повертатися з-за кордону.

Також на ринку праці 2023 року очікують зростання зарплат на 8-30% після її "замерзання" на рівні 15 тисяч 2022-го. Щоправда, це остаточно залежатиме від військової та економічної ситуації в країні.

У грудні найбільше платили ріелторам

Найбільші зарплати (не IT і не керівники) у грудні-2022 пропонували за посадами: водій-міжнародник – 40 000 грн., автомаляр – 35 000 грн., ріелтор – 30 000 грн., дизеліст – 29 000 грн. До речі, зростання зарплат останнього пов’язане із збільшенням використання та необхідності обслуговування дизельних електрогенераторів.

Найменшу зарплату пропонують прибиральникам – 8 000 грн, асистентам ветеринарного лікаря – 9 000 грн та посудомийкам – 9 000 грн.

Водночас роботодавці готові брати на роботу людей з неповною зайнятістю та платити їм непогану зарплатню. Наприклад, водієм можна підхалтурити до 18 500 грн.