До 18500 грн на місяць, без досвіду – ще більше. Де в Україні можна підробити

На ринку праці можна знайти непогані пропозиції

Ринок праці в Україні внаслідок війни із росією серйозно впав. Але навіть за нинішніх умов можна підробити, щоправда, вакансій на ринку небагато. Наприклад, водієм можна підхалтурити до 18500 грн, а за повний робочий день навіть без досвіду роботи ще більше.

Таку статистику пропонує портал Olx. Робота за даними листопада-грудня 2022 року. Щоправда, при цьому найпоширеніший варіант підробітку – різноробочий, обіцяє лише 7500 грн на місяць.

І якщо на підробітку водієм можна заробити трохи менше 20 тисяч грн, то будівельником платять у півтора рази менше. Інші професії оцінюють ще скромніше.

Вакансій для підробітку небагато

Найбільше роботи на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Харківській областях.

При цьому роботодавці готові брати й осіб без досвіду, причому іноді дуже непоганої зарплати. Найчастіше на OLX.Робота в листопаді-грудні таких працівників шукали в наступних сферах:

роздрібна торгівля/продажу/закупівлі — 16 тис. оголошень;

логістика/склад/доставка — 8 тис. оголошень;

виробництво/робочі спеціальності — 5 тис. оголошень;

готельно-ресторанний бізнес/туризм — 3 тис. оголошень.

Найбільше без досвіду роботи готові платити далекобійникам – до 38,5 тис. грн., майстрам з ремонту – 31 тис. грн. та фасадникам – 30,5 тис. грн. Новачки-ріелтори могли розраховувати на місячну зарплату в 30 тис. грн, а нянька — на 28,5 тис. грн.

Працювати можна і без досвіду

Тим часом, на думку роботодавців, у 2023-му році на український ринок праці очікує низка серйозних змін, викликаних військовою ситуацією, і серед них – зростання зарплати.