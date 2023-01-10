До 18500 грн в месяц, без опыта - еще больше. Где в Украине можно подработать

На рынке труда можно найти неплохие предложения

Рынок труда в Украине вследствие войны с россией серьезно упал. Но даже в нынешних условиях можно подработать, правда, вакансий на рынке немного. Например, водителем можно подхалтурить до 18500 грн, а за полный рабочий день даже без опыта работы — еще больше.

Такую статистику дает портал Olx. Работа по данным ноября-декабря 2022 года. Правда, при этом наиболее распространенный вариант подработки – разнорабочий, обещает всего 7500 грн в месяц.

И если на подработке водителем можно заработать чуть меньше 20 тысяч грн, то строителем платят в полтора раза меньше. Остальные профессии оценивают еще скромнее.

Вакансий для подработки немного

Больше всего работы на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

При этом работодатели готовы брать и лиц без опыта, причем иногда с весьма неплохой зарплатой. Чаще всего на OLX.Работа в ноябре-декабре таких работников искали в следующих сферах:

розничная торговля/продажи/закупки — 16 тыс. объявлений;

логистика/склад/доставка — 8 тыс. объявлений;

производство/рабочие специальности — 5 тыс. объявлений;

гостинично-ресторанный бизнес/туризм — 3 тыс. объявлений.

Больше всего без опыта работы готовы платить дальнобойщикам – до 38,5 тыс. грн, мастерам по ремонту – 31 тыс. грн и фасадчикам – 30,5 тыс. грн. Новички-риэлторы могли рассчитывать на месячную зарплату в 30 тыс. грн, а няня — на 28,5 тыс. грн.

Работать можно и без опыта

Тем временем, по мнению работодателей, в 2023-м году украинский рынок труда ожидает ряд серьезных изменений, вызванный военной ситуацией, и среди них – рост зарплаты.