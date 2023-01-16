Рынок труда в условиях войны: что показал 2022-й и чего ждать от этого года

На рынке труда сегодня можно найти вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен

Агрессия россии сильно изменила жизнь украинцев во многих сферах, одной из них стал рынок труда, который прошлый год продемонстрировал ряд тенденций: главной из них стал резкий обвал и серьезное восстановление.

Специалисты портала Work.ua выделили ряд тенденций, которые были заметные на украинском рынке труда в 2022 году и могут продолжиться в текущем году.

Главной из них стал стал резкий обвал рынка и его динамичное восстановление. Так, если до 24 февраля работодатели размещали в среднем ежемесячно более 100 000 вакансий, то уже в марте их число упало в 15 раз, но затем снова пошло в рост. В итоге к декабрю число вакансий восстановилось наполовину – до 53 179.

Вакансий стало в 2 раза меньше чем до войны

Рынок труда почти полностью украинизирован. В конце года работодатели разместили 89% вакансий на украинском языке и только 8% на русском. Скажем, 8 лет назад ситуация была почти полностью противоположной: 16% вакансий на украинском и 80% — на русском. Как считают аналитики, в течение 2023 года тенденция к усилению позиций украинского языка сохранится.

Выросла активность мошенников, которые на фоне падения рынка труда все чаще втягивали украинцев в сомнительные схемы и выманили средств у доверчивых граждан и иностранцев. Главным образом речь идет о "брачных агентствах" и стриминговых площадках, а также криптомошенниках.

Сильнее всего восстанавливается рынок труда в прифронтовых регионах. Так, по данным Work.ua, Херсонская область дала 66% прироста вакансий, Николаевская – 34%, Донецкая – 30%, Харьковская – 10%. Примечательно, что после освобождения Херсона количество вакансий в области выросло в четыре раза — с 37 в октябре до 164 в декабре. При этом лидерами по количеству предложений работы были:

Киевская область — 15 590 вакансий;

Львовская — 5 916;

Днепропетровская — 4 782;

Одесская — 3 173;

Ивано-Франковская — 1 912.

В центре и на юге рынок труда восстановился на 40%, во Львовской области — на 90%. А на Прикарпатье предложений работы даже больше, чем было в декабре 2021 года.

Ленче всего работу найти в Киевской области

Наблюдается рост спроса на связистов, финансистов и сотрудников сферы безопасности, а ТОП-5 самых востребованных специалистов выглядит так:

продавец-консультант — 4 273 вакансии со средней зарплатой 12 000 грн;

менеджер по продажам — 3 725 вакансий (20 000 грн);

бухгалтер — 2 042 вакансии (15 000 грн);

водитель — 1 859 вакансий (22 000 грн);

повар — 1 596 вакансий (14 000 грн).

ТОП-5 категорий с самым большим числом вакансий в январе 2023 выглядит так:

"Сфера обслуживания" – 9 208 вакансий;

"Рабочие специальности, производство" – 8 376;

"Продажа, закупка" — 7 746;

"Розничная торговля" – 6 120;

"Администрация, руководство среднего звена" – 4 868.

В какой сфере проще всего найти себя

Вследствие снижении числа вакансий резко возросла конкуренция. Так, спрос вырос впятеро, а на одну вакансию претендовали более 100 соискателей, но это соотношение постепенно снижается. Самая большая конкуренция соискателей наблюдается в Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой и Запорожской областях. Самая маленькая, даже ниже довоенного уровня, — в Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

При этом на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных кадров. На фоне массового выезда украинцев за границу, переезда в другие регионы, вступления в ряды ВСУ общее число лиц продуктивного возраста на рынке труда сократилось. Работодатели уже озвучили прогноз на 2023-й год о возможной нехватке квалифицированных кадров, если украинцы не начнут возвращаться из-за рубежа.

Также на рынке труда в 2023 году ожидают роста зарплат на 8-30% после ее "замерзания" на уровне 15 тысяч в 2022-м. Правда, окончательно это будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

В декабре больше всего платили риелторам

Самые большие зарплаты (не IT и не руководители) в декабре-2022 предлагали по должностям: водитель-международник – 40 000 грн, автомаляр – 35 000 грн, риэлтор – 30 000 грн, дизелист – 29 000 грн. К слову, рост зарплат последнего связан с увеличением использования и необходимости обслуживания дизельных электрогенераторов.

Самую маленькую зарплату предлагают уборщикам – 8 000 грн, ассистентам ветеринарного врача – 9 000 грн и посудомойкам – 9 000 грн.

В то же время работодатели готовы брать на работу людей с неполной занятостью и платить им неплохую зарплату. Например, водителем можно подхалтурить до 18500 грн.