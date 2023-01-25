Как работодатели манипулируют зарплатой: Work.ua раскрыл “схему”

Работодатели все чаще используют одну хитрую схему

Работодатели все чаще прибегают к манипуляциям в объявлениях о поиске персонала. Их суть сводится к тому, что четкая зарплата не указывается, а дается лишь возможный диапазон, который в среднем различается в три раза.

Как объяснили аналитики сервиса Work.ua, работодатели аргументируют свое поведение тем, что сотрудник получит гарантированную ставку, а переменная часть будет зависеть от работника и выручки, которую он принесет бизнесу.

Зарплаты с пятью нулями обычно указывают в вакансиях менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов, медиабаеров. Но в большинстве случаев для рядового работника такой доход недостижим. Этот прием формирует завышенные ожидания и, как результат, разочарование соискателя и работодателя, от которого уходит недовольный сотрудник.

Такие объявления дают не мошенники, а реальные работодатели, чтобы привлечь больше внимания. При этом работодатель получает внушительный выбор кандидатов.

Эксперты Work.ua определили, что диапазон зарплат в рамках одной вакансии может составлять х3. То есть, в вакансии, где минимальная ставка 15 000 грн, максимальная зарплата может быть 45 000 грн, если диапазон выше, велик риск, что работодатели просто пытаются привлечь к себе внимание.

Но могут быть исключения. К примеру, в вакансиях преподавателей английского, где зарплата зависит от отработанных часов, диапазон выплат колеблется от 2 500 до 15 000 грн.

Вместе с тем сейчас средняя зарплата в Украине составляет около 15 тысяч гривен. Но, разумеется, может сильно отличаться по регионам и профессиям. К примеру, ТОП-10 зарплат выглядит сейчас следующим образом:

продавец-консультант — 12 000 грн.

менеджер по продажам — 20 000 грн.

водитель — 22 000 грн.

повар — 14 000 грн.

администратор — 13 500 грн.

бухгалтер — 15 500 грн.

кассир — 11 900 грн.

менеджер по работе с клиентами — 17 500 грн.

офис-менеджер — 14 000 грн.

торговый представитель — 21 000 грн.

Сервис Work.ua уже отказал в публикации более 1000 вакансий из-за явного завышения жалования, призвал работодателей указывать достижимые зарплаты и соблюдать принципы честного найма.

Кандидатам же советуют внимательно рассматривать вакансии в интернете и не стесняться спрашивать у работодателя, из чего состоит зарплата, при каких условиях она начисляется и что нужно сделать, чтобы ее получить.

А тем временем напомним, что в 2023-м году рынок труда в Украине ожидает ряд изменений.