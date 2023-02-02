Пора менять профессию: у кого в Украине в 2022 была самая большая зарплата

Несмотря на войну зарплата у некоторых растет

Полномасштабная война россии против Украины в 2022 году остановила рост средней зарплаты, "заморозив" ее уровень на 15 000 гривен в месяц. Однако представители некоторых профессий получают куда больше, а у некоторых она выросла более, чем на 50%.

Об этом говорят данные портала Work.ua, согласно которым, больше всего в процентном отношении (на 66,7%) выросла зарплата офтальмохирургов – с 12 до 20 тысяч гривен.

Впрочем, в абсолютном исчислении, самые большие зарплаты по-прежнему в IT-сфере, где full stack программист может зарабатывать до 72 тысяч гривен в месяц, что на 50% больше, чем в январе 2022 года.

В целом IT-сфера меньше пострадала от кризиса на рынке труда. Зарплаты там не упали, хотя рост мог произойти просто из-за подорожания доллара, ведь у некоторых категорий зарплаты привязаны к его курсу. Поэтому зарплаты могли измениться в бо́льшую сторону не из-за реального увеличения суммы оплаты за труд, а именно из-за перерасчета.

Что касается более традиционных сфер трудоустройства, то самую высокую зарплату в декабре 2022 года предлагали:

водителю-международнику — 40 000 грн;

менеджеру по продаже недвижимости — 31 500 грн;

врачу-стоматологу — 27 500 грн;

менеджеру по продажам в сфере агробизнеса — 22 500 грн;

бизнес-тренеру — 20 500 грн.

Вместе с тем все чаще работодатели при поиске сотрудников прибегают к сомнительным "схемам" мнимого завышения зарплат кандидатам на трудоустройство.