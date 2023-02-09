Работы в Украине стало рекордно много, но есть нюанс

Работы стало очень много, но

В январе 2023 года предложение на рынке труда оказалось рекордным, правда, это только с начала масштабной агрессии рф против Украины. Работодатели разместили почти 60 тысяч вакансий, побив тем самым рекорд октября 2022, когда их было более 56 тысяч.

Такие данные приводит сервис поиска работы Work.ua, по подсчетам которого, после падения числа вакансий на 8% по итогам 2022 года сейчас их рост составляет 10%.

Правда, этот рост весьма неоднороден, так на западе Украины рынок труда уже восстановился – компании в этих регионах размещали вакансий больше, чем в январе 2022-го. В центре и на юге страны также наблюдается положительный тренд – восстановление составляет 50-60% от довоенного уровня.

Лидерами же по количеству размещенных вакансий стали Киевская – 17 846, Львовская – 6 374, Днепропетровская – 5 541, Одесская – 3 983 и Ивано-Франковская области – 1 893.

Немалый вклад в рост числа вакансий внес агробизнес, который активно готовится к посевной кампании и новому сельскохозяйственному сезону. Поэтому больше новых предложений работы в январе появлялось именно в категории "Сельское хозяйство, агробизнес" (+33%).

Где вакансий стало больше всего

Также в пятерку категорий с наибольшим приростом вакансий в январе вошли: "Бухгалтерия, аудит" (+24%), "Недвижимость" (+22%), "Управление персоналом, HR" (+21%), "Красота, фитнес, спорт" (+19%).

Также традиционно больше ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.

Кого чаще всего ищут работодатели

При этом часто украинцы желают устроиться на дистанционную работу, особенно, если это вакансии тестировщика, front-end программиста, веб-дизайнера, ретушера.

В целом же самая большая конкуренция соискателей вакансий наблюдается в Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях. Здесь бизнесы и люди активно возвращаются к работе. На западе Украины конкуренция ниже из-за восстановления рынка труда.

Проще всего найти работу в Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской областях, а также Херсоне – здесь самая низкая конкуренция. Также она маленькая в медицинской сфере: меньше всего ищут работу гастроэнтеролога, врача УЗИ, заведующего аптекой. Также не хватает электрослесарей и горняков.

Особенностью рынка труда военного времени стал рост предложений от женщин: в январе их было на 44% больше чем в декабре 2022-го, впрочем, на 20% выросло и число кандидатов-мужчин.

Но, несмотря на позитивные тенденции в плане новых вакансий, работодатели не спешат повышать зарплату. Ее средний размер по-прежнему не превышает 15 тысяч гривен, поскольку все застыли в режиме экономии и ожидания изменений весной.

У кого больше всего выросли зарплаты

Самую высокую зарплату в январе платили:

медиабайеру – 52 500 грн;

водителю-международнику — 42 500 грн;

директору по маркетингу — 40 000 грн;

руководителю отдела продаж — 37 500 грн;

финансовому директору — 37 500 грн;

рихтовщику — 34 500 грн.

Также больше всего сейчас платят в сфере недвижимости (30 000 грн), топ-менеджмента (25 000 грн), транспорта и автобизнеса (22 500 грн), продажи, закупки и сельского хозяйства, агробизнеса (20 000 грн).

Напомним, "Телеграф" ранее писал, какие профессии в сегодняшней Украине оплачиваются лучше всего.