Работы становится больше, но есть нюанс: как рынок труда встречает годовщину вторжения

Работы становится больше, говорят специалисты, но

Полномасштабное вторжение рф в Украину обрушило рынок труда, когда число вакансий упало в 15 раз, а конкуренция за одно рабочее место выросла до 100 и более кандидатов на вакансию. Однако спустя год удалось восстановить рынок примерно на 60% от довоенного уровня.

Такую аналитику приводит сервис Work.ua, по данным которого, летом началось активное восстановление рынка труда. В июне 2022 года количество вакансий выросло с 21 226 до 35 509 — на 67%, по сравнению с маем, и достигло пика уже в октябре — 56 719 вакансий.

Однако уже в октябре ракетные удары оккупантов по критической инфраструктуре, вызвавшие отключение электроэнергии, существенно повлияли на бизнес и приостановили рост рынка труда к концу 2022 года.

Однако в январе 2023-го на рынке труда был установлен новый рекорд, а в феврале — даже побит: более 60 000 вакансий, что составляет 60% от довоенного уровня. Правда, восстановление рынка идет непропорционально. Например, на Закарпатье число вакансий по сравнению с довоенным уровнем выросло в 1,5 раза, а в Донецкой области — упало в 10 раз.

Рынок труда по регионам

Что касается спроса на работу, то за год полномасштабной войны количество отзывов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза. Найти работу стало проще, однако рынок труда все еще принадлежит работодателю. При этом работодатели размещают 90% вакансий на украинском языке.

И хотя все отмечают рост числа вакансий, зарплата остается прежней — в среднем 15 тысяч гривен.