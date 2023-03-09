Инвалиды, пенсионеры и ветераны войны: где им проще найти работу в Украине

Где лучше всего искать работу некоторым украинцам

Работу в Украине ищут люди, относящиеся к различным социальным группам, которых объединяет инвалидность, былое участие в войне или просто высокий возраст — более 45 лет. Все это усложняет для них поиск рабочего места. Тем не менее, подходящие для них предложения на рынке труда есть, и в сравнении с 2022 годом они даже выросли вчетверо.

Такие данные собрали аналитики сервиса OLX.Работа с октября 2022 года.

По их сведениям, работу для лиц с инвалидностью, статусом участника боевых действий, старше 45 лет, в декрете и пенсионного возраста на ресурсе можно найти в категориях:

розничная торговля/продажи/закупки — более 30 тысяч объявлений;

производство/рабочие специальности – почти 15 тысяч объявлений;

логистика/склад/доставка – более 14 тысяч объявлений;

административный персонал/HR/секретариат — 8 тысяч объявлений;

колл-центры/телекоммуникации — 7,5 тысяч объявлений.

В целом число вакансий, подходящим подобным категориям, за последние 5 месяцев выросло вчетверо – до 120 тысяч:

среди лиц с инвалидностью больше всего ищут менеджеров по продажам со средней зарплатой 19,5 тыс. грн, операторам колл-центра готовы платить 25 тыс. грн, водителям — 30,5 тыс.;

для лиц со статусом УБД сейчас на рынке труда больше работы среди водителей (в среднем 29 тыс. грн), менеджеров по продажам (13 тыс. грн) и продавцов (10 тыс. грн);

лицам пенсионного возраста и старше 45 лет обычно предлагали работу водителями с зарплатой в среднем 28,5 тыс. грн, швей и портных — 15 тыс. грн и продавцов — за такую ​​работу за месяц можно получить 10 тыс.;

для женщин в декрете на рынке труда тоже есть варианты заработка, здесь самый большой спрос на менеджеров по продажам (в среднем 26 тыс. грн), операторов колл-центра (26 тыс. грн) и менеджеров по работе с клиентами (18 тыс. грн).

При этом, по статистике, сами кандидаты на работу из этих групп ищут вакансии упаковщика, маляра, строителя, грузчика и разнорабочего.

Напомним, что в целом рынок труда в Украине за год полномасштабной войны с россией составил до 60% от довоенного уровня.