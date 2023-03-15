В апреле пенсии снова повысят: украинцам объяснили, кому именно

Перерасчет пенсий будет произведен автоматически

После мартовской большой индексации, в ходе которой пенсии пересчитали 10,5 млн граждан нашей страны, в апреле вновь будет произведен пересчет выплат и части украинцев повысят пенсии. Это коснется одной категории людей.

Об этом в интервью изданию "Суспільне" рассказала первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

По ее словам, с 1 апреля перерасчет пенсий в Украине будет произведен для работающих пенсионеров, страховой стаж которых также увеличивается. При этом, размер перерасчета будет осуществляться индивидуально, учитывая стаж и размер официальной заработной платы.

Отмечается, что размер пенсии гражданина, продолжающего работать, вычисляется из страхового стажа, средней зарплаты, а также индивидуального коэффициента заработка.

Перерасчет пенсии будет произведен автоматически, поэтому украинцам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде украинцам объяснили, как легко и быстро проверить, на сколько после индексации была поднята пенсия. Сделать это можно в режиме онлайн всего в несколько шагов.