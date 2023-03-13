Мартовское повышение: как легко и быстро проверить, на сколько увеличили пенсию

Необходимо выполнить три простых шага

С начала марта в Украине проиндексировали пенсии более чем 10,5 млн граждан. Минимальный размер повышения выплат составил 100 гривен, а максимальный — 1500.

На странице Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook украинцам детально объяснили, как в режиме онлайн проверить результат перерасчета выплат. Для этого необходимо выполнить следующие простые шаги:

авторизоваться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга;

далее в левом боковом меню нужно найти раздел "Моя пенсия" и нажать на него;

после этого вам будет предоставлена информация о перерасчете вашей пенсии.

Отметим, что индексацию пенсий в Украине провели уже второй раз за время полномасштабной войны в стране. После перерасчета выплат у части пенсионеров размер пенсии стал выше 5 тысяч гривен. Пенсии при этом выросли на 20%. В марте индексация коснулась пенсионеров силовых ведомств. Также повышений выплат могут ожидать пенсионеры, которым они были назначены в период с 2020 по 2022 год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать пенсию за выслугу лет. Рассчитывать на получение такой пенсии могут определенные категории граждан, в зависимости от их стажа работы и специальности.