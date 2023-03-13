Березневе підвищення: як легко та швидко перевірити, на скільки збільшили пенсію

Необхідно виконати три простих кроки

З початку березня в Україні проіндексували пенсії більш, аніж 10,5 млн громадян. Мінімальний розмір підвищення виплат становив 100 гривень, а максимальний – 1500.

На сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області у Facebook українцям детально пояснили, як у режимі онлайн перевірити результат перерахунку виплат. Для цього необхідно виконати такі прості кроки:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи ID-банкінгу;

далі у лівому бічному меню потрібно знайти розділ "Моя пенсія" та натиснути на нього;

після цього вам буде надано інформацію про перерахунок вашої пенсії.

Зазначимо, що індексацію пенсій в Україні було проведено вже вдруге за час повномасштабної війни з росією. Після перерахунку виплат у частини пенсіонерів розмір пенсії став вищим за 5 тисяч гривень. Пенсії при цьому зросли на 20%. У березні індексація зачепила пенсіонерів силових відомств. Також на підвищення виплат можуть очікувати пенсіонери, яким вони були призначені в період з 2020 по 2022 рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці можуть отримувати пенсію за вислугу років. Розраховувати на отримання такої пенсії можуть певні категорії громадян, залежно від їхнього стажу роботи та спеціальності.