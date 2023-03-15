У квітні пенсії знову збільшать: українцям пояснили, кому саме

Перерахунок пенсій буде здійснено автоматично

Після березневої великої індексації, в ході якої пенсії перерахували 10,5 млн громадян нашої країни, у квітні знову буде здійснено перерахунок виплат та частини українців підвищать пенсійні виплати. Це торкнеться однієї категорії людей.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповіла перший заступник Міністра соціальної політики України Дар’я Марчак.

За її словами, з 1 квітня перерахунок пенсій в Україні буде здійснено для працюючих пенсіонерів, страховий стаж яких також збільшується. При цьому розмір перерахунку здійснюватиметься індивідуально, враховуючи стаж та розмір офіційної заробітної плати.

Зазначається, що розмір пенсії громадянина, який продовжує працювати, обчислюється зі страхового стажу, середньої зарплатні, а також індивідуального коефіцієнта заробітку.

Перерахунок пенсії буде здійснено автоматично, тому українцям не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Пенсійному фонді українцям пояснили, як легко та швидко перевірити, на скільки після індексації було піднято пенсію. Зробити це можна в режимі онлайн лише за кілька кроків.