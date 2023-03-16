Украинцы могут оформить пенсию онлайн: как это сделать и какие документы нужны

Срок оформления пенсии онлайн — три месяца с момента достижения пенсионного возраста

Пенсии по возрасту в Украине можно получить автоматически при условии, что есть определенный страховой стаж. Если же в реестре застрахованных лиц нет сведений о стаже, приобретенном до 2004 года, то необходимо подавать специальное заявление.

Об этом рассказали на портале "На пенсии". Подать заявление на назначение пенсии можно на портале Пенсионного фонда Украины.

Если гражданин достиг пенсионного возраста, но у него нет необходимого страхового стажа, нужно подать заявление. Сделать это нужно не позже, чем в течение трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста. В таком случае пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если подать заявление позже, чем через три месяца, то пенсия будет назначена с даты обращения за ней.

Документы для назначения пенсии:

заявление установленной формы;

паспорт (оригинал и ксерокопия);

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

Важно помнить, что документы должны быть в формате PDF или JPG и не больше 1 МБ. Документы с нескольких страниц следует прикрепить одним файлом.

Как оформить пенсию онлайн

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда и выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии".

Ознакомьтесь с информацией, нажмите Вход и пошагово заполните все нужные поля.

Если вы зарегистрировались при помощи электронной подписи (КЭП), то нужно заполнить все атрибуты заявления (персональные данные; адресные данные; данные документов, удостоверяющих личность; контактные данные и т.п.).

Ответьте на вопросы анкеты-опроса для определения документов (при необходимости

Прикрепите скан-копии документов, имеющихся у юзера.

Проверьте все данные, которые вы внесли в анкету. При необходимости вы можете изменить внесенные данные. После тщательной проверки нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

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