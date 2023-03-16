Українці можуть оформити пенсію онлайн: як це зробити та які документи потрібні

Термін оформлення пенсії онлайн — три місяці з моменту досягнення пенсійного віку

Пенсії за віком в Україні можна отримати автоматично за умови, що є певний страховий стаж. Якщо ж у реєстрі застрахованих осіб немає відомостей про стаж, придбаний до 2004 року, необхідно подавати спеціальну заяву.

Про це розповіли на порталі "На пенсії". Подати заяву на призначення пенсії можна на порталі Пенсійного фонду України.

Якщо громадянин досяг пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу, потрібно подати заяву. Зробити це потрібно не пізніше ніж протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку. У такому разі пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Якщо подати заяву пізніше, ніж за три місяці, то пенсія буде призначена з дати звернення за нею.

Документи для призначення пенсії:

заява встановленої форми;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрацію) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (за потреби);

свідоцтво про шлюб (за потреби оригінал + ксерокс);

заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, що підтверджують періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Важливо пам'ятати, що документи мають бути у форматі PDF або JPG та не більше 1 МБ. Документи з кількох сторінок слід прикріпити до одного файлу.

Як оформити пенсію онлайн

Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду та виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії".

Ознайомтеся з інформацією, натисніть Вхід і покроково заповніть всі поля.

Якщо ви зареєструвалися за допомогою електронного підпису (КЕП), потрібно заповнити всі атрибути заяви (персональні дані; адресні дані; дані документів, що засвідчують особу; контактні дані тощо).

Дайте відповідь на запитання анкети-опитування для визначення документів (при необхідності

Прикріпіть скан-копії документів, що є у користувача.

Перевірте всі дані, які ви внесли до анкети. За потреби ви можете змінити внесені дані. Після ретельної перевірки натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

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