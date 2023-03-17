Що робити у разі втрати картки для виплати пенсії: пояснення ПФУ

При втрати банківської картки, до якої прив’язана пенсія, не завжди потрібно звертатися до ПФУ

Якщо пенсіонер втратив банківську картку, потрібно негайно заблокувати її. Щоб продовжити отримувати пенсії, необхідно спочатку звернутися до банку, а за потребою і до ПФУ.

Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Спершу втрачену картку потрібно заблокувати, щоб з неї не можна було зняти кошти.

Як тільки пенсіонер зрозумів, що його банківську картку втрачено, потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку і повідомити їх про подію, щоб картку заблокували. Також це можна зробити самостійно через додаток інтернет-банкінгу або безпосередньо у відділенні банку.

Якщо банківську картку, до якої прив’язано виплату пенсій, не знайдено, необхідно відкрити нову. Замовити її можна, звернувшись до найближчого відділення банку. Найчастіше нову карту прив’язують до старого банківського рахунку, тому повідомляти нові дані до ПФУ не потрібно.

Якщо ж пенсіонер хоче змінити рахунок у банку, перейшовши на обслуговування в інший банк, потрібно повідомити про це органи ПФУ. Для цього необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру Фонду, або ж на порталі ПФУ подати відповідну заяву зі зміненими реквізитами.

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