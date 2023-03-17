Пособие по частичной безработице: украинцам сообщили об изменениях в порядке предоставления

Речь идет о двух нововведениях

Части украинцев государство выплачивает пособие по частичной безработице. В этом году правом получения данных выплат сможет воспользоваться 21 тысяча граждан. На это предусмотрено 226 млн гривен

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как получить помощь от государства, учитывая утвержденные изменения в Порядке предоставления пособия по частичной безработице.

Отмечается, что перечисление денежных средств на текущий счет физлицу-предпринимателю или работодателю для выплаты работникам пособия по частичной безработице производит региональный центр занятости.

Новый Порядок предоставления выплат определяет упрощенную процедуру подтверждения отсутствия задолженности работодателями и ФЛП перед государственным или местным бюджетами, в том числе, через обмен информацией между Госслужбой занятости и Государственной налоговой службой.

Кроме того, новые изменения предполагают, что пособия по частичной безработице не выплачиваются в том случае, если в отношении работодателя или ФЛП открыта ликвидационная процедура или же в случае, если он признает свою неспособность своевременно рассчитаться с кредиторами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что часть украинцев может получить пособие по частичной безработице в размере 3350 гривен. Это касается только некоторых категорий граждан.