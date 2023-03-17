Допомога за частковим безробіттям: українцям повідомили про зміни у порядку надання

Йдеться про два нововведення

Частині українців держава виплачує допомогу з часткового безробіття. Цього року правом отримання цих виплат зможе скористатися 21 тисяча громадян. На це передбачено 226 млн гривень

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як отримати допомогу від держави з огляду на затверджені зміни в Порядку надання допомоги щодо часткового безробіття.

Зазначається, що перерахування коштів на поточний рахунок фізособі-підприємцю або роботодавцю для виплати працівникам допомоги з часткового безробіття здійснює регіональний центр зайнятості.

Новий Порядок надання виплат визначає спрощену процедуру підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та ФОП перед державним чи місцевим бюджетами, у тому числі через обмін інформацією між Держслужбою зайнятості та Державною податковою службою.

Крім того, нові зміни припускають, що допомога з часткового безробіття не виплачується у тому випадку, коли щодо роботодавця або ФОП відкрито ліквідаційну процедуру або у разі, якщо він визнає свою нездатність своєчасно розрахуватися з кредиторами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що частина українців може отримати допомогу з часткового безробіття у 3350 гривень. Це стосується лише деяких категорій громадян.