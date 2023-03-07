Важлива соціалка: можливість отримати грант на 1 млн гривень від Благодійного фонду!

Благодійний фонд Вадима Столара запускає грантову програму з реалізації проєктів щодо підтримки військових та постраждалих внаслідок війни українців. Участь у програмі можуть взяти неприбуткові організації, зареєстровані на території України, йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

"Якщо ви маєте ідеї для реалізації чи діючі проєкти в межах напрямів соціальної підтримки та допомоги військовим, постраждалим громадянам внаслідок війни, Фонд надає можливість отримати грант у межах бюджету 1 000 000 гривень", – повідомляють у Фонді.

"Грантова програма – це чергова ініціатива у низці наших важливих проєктів, спрямованих на відновлення України та підтримку людей. Впевнений, що сьогодні вкрай потрібно фінансово допомагати тим організаціям, які здатні в цей важкий час взяти на себе тягар з реабілітації поранених героїв та постраждалих від війни громадян, організувати соціальну підтримку тих, кому це необхідно. Це – новий для нас напрям роботи, але я вірю, що тільки усі разом, спільними зусиллями ми зможемо вибороти перемогу, відновити країну та повернути людям радість життя після всього перенесеного", – наголошує засновник Фонду Вадим Столар.

Зазначимо, що раніше Фонд проводив опитування серед цільової аудиторії та за результатами визначив пріоритетні напрями проєктів для грантової програми:

кризова психологічна допомога та підтримка військовослужбовців, які брали участь у заходах щодо відсічі збройної агресії РФ, громадян, які постраждали внаслідок війни;

відкриття реабілітаційних центрів, кабінетів для фізичного та психологічного відновлення бійців, які отримали поранення, що призвело до обмеження життєдіяльності та здоров’я;

соціальна підтримка громадян, які постраждали внаслідок війни шляхом реалізації проєктів допомоги харчовими продуктами, ліками та товарами першої необхідності.

У Благодійному фонді підкреслюють, що заявку на участь можуть подавати лише неприбуткові організації, зареєстровані на території України відповідно до законодавства та внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій. А саме: благодійні, громадські організації, благодійні фонди, зокрема міжнародні.

Для участі у програмі необхідно заповнити заявку державною мовою у формі за лінком: https://docs.google.com/document/d/1MXz2bdZ2xYTDIqJ55dpynGnyHPwHQ8L4/edit?usp=share_link&ouid=106665088898698796082&rtpof=true&sd=true

А також – заповнити бюджет проєкту у формі за лінком: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3JkQfwpMvOHIocvwtVNf6l3qrKoqUxL/edit?usp=share_link&ouid=106665088898698796082&rtpof=true&sd=true

Ці форми необхідно завантажити у вигляді файлів, заповнити в електронному вигляді та надіслати на електронну адресу [email protected] разом з іншими документами.

Вичерпний перелік необхідних документів, терміни подання і розгляду заявок, а також детальні умови участі у грантовій програмі дивіться на сайті Фонду Вадима Столара – https://stolarfund.com/projects/grants-for-social-support.